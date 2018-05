Ex mujer de Adrián Uribe revela por qué su novia no lo visita

El actor Adrián Uribe, se encuentra pasando por un momento delicado pues hace unos días fue intervenido quirúrgicamente por tercera ocasión debido a una peritonitis, por su par parte su hermana y mánager se han encargado de informar detalle a detalle el estado de salud del histrión.



Pero ahora su ex pareja y madre de su hijo, Karla Pineda, reveló para el programa Ventaneando, que Jackie Sauza, quien se suponía era la novia del comediante no lo ha visitado pues ya no son novios.





Y es que desde un principio la prensa había cuestionado a la hermana de Adrián sobre el paradero de la actriz por lo que ella dijo desconocer.

En la cuenta de Instagram Sauza tiene una fotografía de ella y el comediante donde le manda un mensaje en apoyo a los momentos difíciles por los que está pasando.

"Dios es muy Grande y sabemos que está contigo, Toda La FE y ORACION para ti", escribió la actriz.