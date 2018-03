Adrián Uribe es confundido en aeropuerto con un delincuente

Anteriormente Adrián Uribe fue confundido en Estados Unidos con el actor y comediante Eugenio Derbez en donde compartió el gracioso momento en sus redes sociales.



El famoso quien va y viene a la Unión Americana, por cuestiones laborales nuevamente fue confundido pero esta vez con un homónimo que tiene antecedentes penales el mismo comediante reveló el bochornoso momento que paso en un aeropuerto EU.



"Fue en el aeropuerto que te pasan al famoso cuartito por que sí efectivamente tengo un homónimo que tiene antecedentes penales en Estados Unidos y bueno pues obviamente en lo que investigan que no eres tú pues ahí te tienes que chutar dos horas", dijo el mexicano.



Además, explicó el éxito que ha tenido tanto él como otros mexicanos en el extranjero, incluso reveló que durante sus inicios en su carrera muchos no creyeron en él dudando de su talento.

"Mucha gente puede decir no le va a ir bien o ruegan porque te vaya mal, pero les tengo una mala noticia, si me va mal en esta voy a buscar la siguiente y hasta que me vaya bien", dijo Adrián ante las cámaras.

Con información Ventaneando