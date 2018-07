Adrián Uribe platicó con Dios y le dijo que no perdiera la fe

Adrián Uribe dijo haber platicado con Dios mientras se encontraba luchando entre la vida y la muerte, debido a una oclusión intestinal que lo mantuvo internado en el hospital por cuatro semanas.

"Definitivamente tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa dentro de lo fuerte que estaba viviendo.

"Me dijo que no perdiera la fe, que nunca dejara de creer en él, que él me iba a sacar adelante y así lo hizo", afirmó Uribe.