Adriana Lavat con lagrimas habla sobre su dolorosa enfermedad

Adriana Lavat está pasando por un mal momento pues a través de sus redes sociales compartió un desgarrador video en el que se le ve llorando en el que explica la enfermedad que padece desde hace varios años.



"Hacer estos videos es parte de vencer mis miedos, creo que hace 200 años que no me veía las piernas y menos así de blancas, pero no pienso asolearme, en fin. (Lo importante es) bailar, disfrutar a pesar de lo que duele y, bueno, ahorita estoy pagando las consecuencias de disfrutar del mambo, pero estoy dando muchas gracias a Dios. Gracias por estar ahí, ustedes también me inspiran", dijo Adriana.



Los seguidores de la actriz al ver la grabación decidieron dar ánimos y muestras de apoyo tras el doloroso momento por el que pasa.

"Ya somos dos hoy me siento fatal con una migraña horrible, pero a seguir luchando con esta enfermedad"

"Ánimos .. no dejes que el sufrimiento te gane ... sigue adelante por ti y tus hijos"

"Buenos días siempre te admiro mucho por ser esa mujer valiente y guerrera dios te bendiga"

Cabe mencionar que la ex esposa de Rafael Márquez ya había publicado antes un video en el que aparece bailando viendo el lado positivo de las cosas.



¿Qué es la fibromialgia?

Es una enfermedad que ocasiona dolores musculares crónicos dicho padecimiento aún es un misterio para la medicina.

Con información Quien