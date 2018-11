Riveramelo confiesa por qué salió de Matutino Express

Adriana Riveramelo, quien durante doce años formó parte del programa de televisión "Matutino Express", en entrevista con Adela Micha cuenta cómo y por qué circunstancias dejó de pertenecer, inesperadamente, al proyecto televisivo.

Para Adriana Riveramelo fue un golpe duro haber salido del programa de Televisa, y ya lo veía venir, señala.

El put...ya se veía venir, dolió, porque así fue; el director me mandó llamar, y me dijo de mi salida. Me comentaron que la situación del raiting estaba abajo, y pues sucedió mi salida."