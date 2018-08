África Zavala explotó cuando le preguntaron por Eduardo Yáñez

La actriz, África Zavala, explotó cuando le preguntaron si el también actor Eduardo Yáñez, ya conoce a su primer nieto, por lo que harta de que la cuestionen sobre la vida del histrión respondió de la siguiente manera.

"¡Ay, como siguen ustedes con los chismes, no dejan en paz a uno; no hombre! Mira, Eduardo siempre será una persona que yo voy a querer muchísimo, que admiro muchísimo, y siempre será mi amigo, qué te puedo decir, te voy hablar bien siempre de él, nada más...", dijo para Grupo Cantón.

"¡Ya hombre! siempre preguntan y preguntan, no me gusta hablar de mi vida ni nada, es un gran amigo, es una gran persona solo te puedo hablar bien de él. que le vaya muy bien, me da mucho gusto...", expresó.



Cabe mencionar que, a los dos actores, siempre se les ha relacionado sentimentalmente, aunque ninguno de los ha confirmado el supuesto romance.