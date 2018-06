Alan Parsons, la leyenda musical, ya está en México

Ciudad de México.- Alan Parsons, una de las leyendas de la música, llegó a México para presentarse este miércoles en el Auditorio Nacional en su Tour Symphonic Project.

En conferencia de prensa, el autor de "Eye in the Sky" -uno de los sencillos más representativos del rock progresivo-, señaló que su show tendrá una duración de dos horas durante las cuales hará un recorrido de sus más grandes éxitos, acompañado de 90 músicos de la orquesta y ocho más de su banda.

Como un adelanto al público mexicano, indicó que las canciones "Ammonia Avenue" y "Silence and I" tendrán arreglos especiales. Asimismo, lamentó que Aleks Syntek, con quien tuvo la oportunidad de colaborar, no esté presente en este concierto: "es una pena que no pueda estar en esta ocasión", afirmó.

El también ingeniero de sonido destacó que trabajar con grandes grupos como The Beatles fueron experiencias inolvidables y, a pesar de no haber aportado a la agrupación, se considera una persona afortunada por haber participado con ellos.

Alan Parsons. Foto: EL DBATE.

Parsons aconsejó a los nuevos músicos a trabajar en equipo y no intentar hacer todo por sí mismos.

"Asegúrense de colaborar con otras personas, no traten de hacerlo todo ustedes mismos. Cuando estoy mezclando en estudio me gusta trabajar en la consola, no me gusta usar la computadora, así que no se aislen, colaboren con otros", expresó.

Respecto a la música actual, dijo que la producción se ha beneficiado mucho gracias a la tecnología.

En cuanto a la realización de su nuevo material discográfico, que está produciendo en California, Parsons comentó que se estrenará en el mes de febrero y que hasta el momento cuenta con ocho 'tracks'.

Foto: EL DBATE.

El productor también presentó su libro Art & Science of Sound Recording, del cual aseguró que "ahí se ve lo que se requiere para grabar en el estudio".

Al cuestionar su opinión respecto a la situación que atraviesan los niños migrantes en Estados Unidos, el músico fue claro al responder que no es político, de manera que no puede dar un mensaje que no sea a través de la música.

La música es ganadora, comunica y transmite", sostuvo.

Al término de la conferencia de prensa, un joven fan resultó afortunado de recibir el libro de Parsons autografiado por el artista.