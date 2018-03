Aleida Núñez y el porqué está en contra de los juzgados

La actriz Aleida Núñez por el momento se encuentra divorciada, y ella misma reveló que no quiere acudir a los juzgados al igual que sus famosas colegas, quienes han hecho mediáticos algunos de sus problemas.



"Finalmente cuando decidimos divorciarnos tuvimos una tensión sobre la pensión alimenticia de nuestro hijo, porque cuando ves a detalles esto, te das cuenta que hay muchos gastos, pero eso no me limito, porque lo único que yo quiero es ver bien a mi hijo (...)", dijo la también modelo.



La mexicana dejó bien claro que su primogénito es lo más importante en tanto la situación económica no es su prioridad pues siempre se encuentra en diferentes proyectos.

"Hablando de una forma madura se pueden lograr muchas cosas más que peleándote. El problema te gana, la ambición y yo decidí no ponerme a pelear por una o dos cosas que no me parecían en el acuerdo, cuando yo puedo fácilmente solucionarlas, porque aún tengo la edad productiva para seguir generando", expresó Aleida.



Cabe mencionar que la interprete siempre ha sido invitada a diversos Carnavales de la República Mexicana donde es bien recibida por parte de su público.

Con información Diario Basta