Alejandra Ávalos revela quién lucra con la imagen de "JuanGa"

La actriz y cantante mexicana Alejandra Ávalos revela quién es la persona, desde su punto de vista, que se encarga de lucrar con la imagen de Juan Gabriel, y lo relacionado con su supuesta "resurrección", la cual sería después del 15 de diciembre.

Alejandra Ávalos lamenta que algunas personas se encarguen de "engañar" al público, en el sentido de que Juan Gabriel está vivo y pronto reaparecerá públicamente.

Me da mucha tristeza, yo no creo que esté vivo, siempre se manejan muchas versiones, pero yo no creo que Juan Gabriel esté vivo; se me haría muy difícil que una figura del tamaño de él, se pudiera ocultar...".