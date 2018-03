Silvia Pinal arremete contra su ex esposo Enrique Guzmán

La semana pasada el padre de Alejandra Guzmán, el cantante Enrique Guzmán causó gran alboroto luego de opinar acerca del acoso sexual que han vivido algunas actrices en la industria del espectáculo.



Las declaraciones del artista fueron que son ellas las que provocan a los hombres, motivo por el cual desató la furia de algunas mujeres entre ellas su ex esposa la primera actriz Silvia Pinal.

Doña Silvia ¿cómo ha estado?

"Muy bien, ocupada con la serie de mi vida, la cual está próxima a estrenarse".

¿Cuál es su opinión sobre a raíz de que en EE.UU. actrices denunciaron haber sufrido acoso sexual, México esté pasando lo mismo?

"Qué bueno que las actrices mexicanas salgan a decir que han sido acosadas y que este tipo de movimientos se apoyen, porque no se vale que este tipo de situaciones pasen, ojalá se haga justicia pronto para quienes han sido víctimas".

¿Usted llegó a vivir así en su carrera?

No, por fortuna nunca, y eso que yo también usaba muchos escotes. Son épocas muy diferentes, en mi caso no viví eso, siempre he llevado mi carrera".

¿Qué opina de las declaraciones de don Enrique Guzmán?

"Es de mente bastante podrida; penar que alguien por el hecho de usar escotes provoca a los hombres es una tontería. Una mujer jamás dará pie a que la toquen o le propongan cosas sólo por llevar cierta ropa, eso es mentira".

Algunos lo criticaron por hablar así, ya que tiene hijas y nietas...

"Hace mucho que a mí no me interesa lo que diga este señor, pero que se acuerde que tiene esposa, hijas y nietas, y no debería expresarse así de un tema tan delicado y que no debe tomarse a la ligera".

Con información Tv Notas