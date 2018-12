El periodista Alejandro Villalvazo es tachado de "ordinario"

El periodista Alejandro Villalvazo, de Televisión Azteca, es tachado de "ordinario" por parte de conductores de Televisa del programa de televisión "Hoy", al no dar a sus televidentes bien una noticia.

Después de que Alejandro Villalvazo, conductor del noticiario "Hechos Meridiano", confundió el video de una película por una noticia verdadera y los usuarios de redes sociales criticaron su credibilidad de periodista.

Según reporte en distintos portales de noticias, los conductores de Televisa mencionaron que el presentador no tiene idea de lo que hace.

En el programa “Cuéntamelo Ya”, de Televisa, los conductores Paul Stanley y Ricardo Margaleff mencionaron el error de Villalvazo por emitir una escena de "Captain America: Civil War", como una noticia sobre un camión que se volteó sin causa aparente.

Villalvazo habla de la escena, y señala que no se explica cómo y de qué manera el camión se "picó" y volteó repentinamente. En realidad, lo que sucedió fue preparado por parte de la producción de la película para filmarse.

Margaleff dijo que Villalvazo “ya no carbura” y que no tiene idea de lo que hace en su programa. Además, lo calificó de “muy ordinario” por no saber que el camión que se voltea no es una noticia real, sino la escena de una película de Marvel.

Paul Stanley dijo que Villalvazo era “su amigo” y preguntó si “vende perfumes o ¿qué hace?”. Margaleff comentó que los niños deben de ver al conductor de "Hechos Meridiano" como ejemplo para los niños para estudiar o “si no estudian van a terminar dando noticias falsas en TV Azteca”.

Villalvazo, por su parte, el pasado 27 de noviembre se refirió a su error y ofreció disculpas al público.