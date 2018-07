La reacción de Alessandra Rosaldo cuando le preguntan por divorcio

Alessandra Rosaldo, generó tremenda trifulca luego de que el programa Hoy y otros medios de comunicación, le preguntaron si es verdad que se estaba separando del actor y productor Eugenio Derbez.

Leer más: Aislinn Derbez publica foto semidesnuda y sus fans enloquecen



#selfietime�� Una publicación compartida por Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) el 4 de Mar de 2018 a las 7:57 PST

"Mira como inventan no se ni de que me están hablando o sea que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio híjole no nada más lejano de la realidad nada de eso sucedió", expresó la cantante.

Leer más: La razón por la que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez no bautizarán a Kailani

Luego de aclarar el malentendido aseguró que por el momento no está en sus planes convertirse nuevamente en madre.

La fábrica ahorita está cerrada no vamos a tener más bebés, pero uno nunca sabe no lo estamos planeando, no lo estamos pensando estamos felices, así como estamos...", dijo Alessandra.