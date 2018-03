Alexis Ayala, criticado por hablar sobre la salud de su esposa

México. El actor Alexis Ayala es duramente criticado en redes sociales tras hablar del estado de salud de su esposa Fernanda, quien también es actriz, y se lesionó durante su participación en el reality show "4 Elementos".

A Alexis Ayala no lo bajan de exagerado y ridículo. Según información en distintos portales de noticias, con lágrimas en los ojos platicó que este proceso ha sido muy difícil para él, pues todavía no se hacía a la idea de no ver a su esposa a diario, ya que está concentrada con el resto de los participantes en la Riviera Maya.

“Mi esposa es atleta y no deportista. Estoy preocupado porque la van a tener que operar, ya que tiene 60% del hombro desgarrado y una fractura en el pie. Me dijeron que su rehabilitación puede durar hasta 6 meses”.

Alexis Ayala aseguró que la producción lo contactó lo sucedido y no se lo podía creer. Además, dijo que lo que más coraje le daba era ver a su esposa deshecha, porque entró muy entusiasmada al reality que busca hacerle la competencia a Exatón, de TV Azteca.

Foto: captura de video "Hoy".

“Ya quiero verla, quiero abrazarla. Ayer cuando hablé con ella escuché a una mujer lastimadísima físicamente, pero entera. Solo me dijo: ‘no llores’”.

Las críticas no se hicieron esperar en redes y la mayoría de los comentarios apuntaron que es parte del espectáculo para generar controversia entorno a dicha emisión.