La fuerte grosería de Alfredo Adame al hijo trans de Karina

Hace unos días Alfredo Adame estuvo en el programa Ventaneando donde habló sobre los problemas que tuvo con su ex Susan Quintana, durante la entrevista el actor dijo que el hijo de la cantante Karina, Xander quien es un chico transexual era una aberración.

Dichos comentarios llegaron a oídos de la también actriz y se le fue directo al famoso contestándole de la siguiente manera.

"Que dijo que era una aberración, bueno aberración es que gente ignorante como esa ande diciendo comentarios ignorantes eso es una aberración sobre todo a nivel público porque el que no sabe no tiene que hablar, ni opinar, el que sabe pues puede incluso el que no sabe tiene todo el derecho de preguntar que es lo que uno hace cuando uno no sabe algo...", dijo la interprete.

La cantante muy serena ante las cámaras de Ventaneando dijo que no tiene el gusto de conocer al histrión pero aseguró que la palabra que utilizó más que odio la hizo con maldad.

Rocío Banquells por su parte defendió a su colega a capa y espada asegurando que no le sorprenden las declaraciones que hizo su excuñado.