Alfredo Adame: "a mí esta señora Laura Bozzo me causa asco"

Alfredo Adame arremetió contra la conductora de televisión Laura Bozzo y es que la peruana dijo muy molesta en redes sociales que le repugna que algunos famosos entren a la política por lo que el conductor se subió al ring y se le fue con todo en el programa "Sale el Sol".

"Por qué no apesto no he violado a un niño, no he matado, no he vendido drogas, no hecho nada y no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho, son puras cosas asquerosas puros programas asquerosos", dijo exaltado Adame.

Gracias a todos los que me acompañaron en la presentación de mi libro♥️Más Allá del Infierno en Polanco empezamos la gira ahora toca Peru y Colombia haremos firmas en diferentes lugares!!!!! Bendiciones pic.twitter.com/eLWLJmMiOk — Laura Bozzo (@laurabozzo) 2 de junio de 2018

El pleito no paró ahí pues dijo que como mexicano no está para nada de acuerdo con las acusaciones que hizo Bozzo en su contra.

"Entonces a mi Alfredo Adame, ciudadano mexicano, nacido en México que no me venga esta tonta a decir que soy un repugnante y lo que yo si le digo es que a mí esta señora Laura Bozzo me causa asco", manifestó.

Cabe mencionar que Alfredo busca la alcaldía de Tlalpan.