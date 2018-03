La triste realidad de muchos youtubers...¡No la creerás!

México. Los youtubers están de moda, y muchos de ellos se han convertido en la sensación en redes sociales. Otros son grandes influenciadores para las personas.

El público puede pensar que los youtubers tienen una vida entre lujos, quizá de ensueño, pero no muchas veces es así.

Hay algunos youtubers que ganan mucho dinero, otros lo necesario para vivir bien, y otros de plano viven en situaciones inimiaginables

Maiah Ocando ha decidido hablar y revelar en un nuevo proyecto la realidad de lo que sucede detrás de esta profesión, que sin duda ha ido subiendo como espuma.

Así que se atrevió a hacer un podcast junto con su esposo llamado "We don't belong here" / "No pertenecemos aquí", en el que comparte todos los momentos más penosos, lindos, vergonzosos y trágicos que tiene en su vida, para que sus seguidores puedan leerlos como capítulos de un libro y puedan entender que la vida de un youtuber es igual a la de cualquier ser humano.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, en el primer capítulo Maiah cuenta sobre una situación que vivió con su madre, ya que mientras se encontraba en shooting para una marca de maquillaje, le dieron la noticia de que su mamá padecía una enfermedad grave y podía morir.

Además de revelar la triste realidad de la profesión, también tiene el objetivo de crear contenido mucho más interesante y fuera de tutoriales de maquillaje, fitness o baile, ya que ella piensa que todos están cansados del contenido basura que hay en Internet y sobre todo en Youtube.