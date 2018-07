El triste regreso de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh a la musica

Amaia Montero quien fue muy popular en La Oreja de Van Gogh, y ahora se lanzó como solista, reveló para el programa De Primera Mano, como ha sido su trayectoria desde que salió de la agrupación.

Leer más: Herederos de Prince retiran homenaje a "Purple Rain"

"Lo que no tolero lo que no soporto es la mentira y que los medios supuestamente serios se hagan ecos de noticias, dos que me haya transformado el rostro o sea yo imagínate y todo el trabajo que ha sido este disco, toda la ilusión bonita mi primera actuación de los premios y la única noticia que sale la transformación facial de Amaya Montero..." dijo la artista.

Ler más: Mariah Carey quiere regresar con fuerza a la industria musical

Y es que aseguro que los medios solamente se han enfocado en su físico y no en sus nuevos proyectos por lo que su regreso a la música la cual ha sido bastante amargo.