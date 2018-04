Tras accidente, actriz porno muestra terribles secuelas

México. La actriz porno Amarna Miller decidió sorprender a sus seguidores, ya que publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se encuentra totalmente desnuda mostrando las cicatrices que le dejó un accidente de tránsito.

Según se informa en distintos portales de noticia, la actriz porno relató que la terrible experiencia marcó un antes y después en su vida. Momentos horribles ha pasado la guapa modelo, quien no puede mover una parte de su cuerpo.

“No puedo mover el hombro como antes, y todavía me duelen ciertas posturas. No puedo dormir de lado. A parte de eso, me siento llena de fuerza y positivismo”, expresó en sus redes sociales.