Amigo de Luis Rey explota y tacha de mentiroso a Luis Miguel

Mucho se ha dicho acerca de la serie de Luis Miguel pues desde su primer episodio usuarios y otros famosos decidieron hablar sobre la actitud que tenía Luis Rey sobre el cantante pues al parecer es retratado como el villano de la historia.



Dichas declaraciones no fueron del agrado del músico Benjamin Chamín Correa quien tachó de mentiroso al interprete pues conoció a los dos cuando empezaron en la industria musical asegurando que no todo es como lo pintan.



"No sé por qué ahora y se lo digo a Luis Miguel, está admitiendo todas las altas de mentiras que se dicen, nunca lo margino, nunca le pego, yo puedo hablar de Luisito Rey que era un gran hombre un muy buen amigo no era borracho como dicen no era drogadicto me molesta mucho que estén poniendo el nombre de Luis Rey como si fuera un ogro", dijo el famoso.

Cabe mencionar que Héctor Suárez y el animador infantil Cepillin son unos de los famosos que hablaron sobre la dura personalidad de Luis Rey.