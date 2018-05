Así de sensual luce Ana Bárbara en retorno a los palenques

México. La cantante Ana Bárbara regresa a los palenques, de manera individual, tras varios años de no hacerlos.

La reaparición de Ana Bárbara en los palenques acaba de darse en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.

#LaNocheDeAnoche mariachi #Aguascalientes Una publicación compartida por Ana Barbara (@anabarbaramusic) el Abr 29, 2018 at 4:31 PDT

En distintos portales de noticias se reporta que la famosa cantante grupera derrochó sensualidad, y lo que más saltó a la vista fue la entrega que tuvo con el público como artista y la química que logró con él.

Ana Bárbara había estado haciendo algunas presentaciones en palenques en distintas ciudades de la República Mexicana, pero al lado de Edith Márquez, en "Par de reinas", un show con el que tuvieron éxito durante poco más de un año.

Ahora, de manera individual, Ana Bárbara, vuelve a tener éxito en una de sus primeras presentaciones en palenque.

"La reina grupera" se dejó ver muy sexy, y lució el cuerpazo de diez.

En su repertorio incluyó éxitos como "La trampa", "Lo busqué", "Me asusta, pero me gusta" y "Cómo me haces falta".

Look 4 #Banda @alexmata21 Una publicación compartida por Ana Barbara (@anabarbaramusic) el Abr 29, 2018 at 10:37 PDT

Ana Bárbara no dudo en compartir su experiencia a través de las redes sociales, en donde presumió su sexys atuendos, que dejaron muy poco a la imaginación.