Así luce Ana Elisa, de "Enamorándonos", tras cirugías

Ana Elisa, quien se dio a conocer en el reality show "Enamorándonos", de Televisión Azteca, causa polémica con su nuevo aspecto, tras varias cirugías a las que se ha sometido en los últimos meses.

Ana Elisa fue severamente criticada cuando la vieron a cuadro en "Enamorándonos". Según reporte en distintos portales de noticias, su retorno no fue lo que todos esperaban.

Ana Elisa llevaba varios meses fuera de "Enamorándonos". Un día abandonó la emisión conducida por Carmen Muñoz, sin decir ni una sola palabra. Luego comenzaron a correr rumores de que se había ausentado para practicarse varias cirugías estéticas.

"Enamorándonos" anunció en los recientes días que tenía muchas sorpresas reservadas para los seguidores, y una de ellas fue precisamente la reaparición de Ana Elisa.

La hermana de Oski volvió al reality show tras las cirugías que se hizo, sin embargo, su retorno no fue precisamente lo que ella esperaba.

Volver a verla en la pantalla chica a la joven fue algo impactante para los televidentes y fanáticos que siguen el programa en redes sociales, mismos que manifestaron su opinión al ver a Ana Elisa ahora como especialista.

A mí me cae mal Ana con su nariz de chile relleno"; "¿Quién le jodió la cara? La dejaron peor"; "No manchen, pensé que era la hermana perdida de Karime de Acapulco Shore"; "Qué fea le quedó la nariz"; "Lo horrible no se le quitó, si no es gripa".