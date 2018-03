Ana María Alvarado luce esplendorosa al usar bikini

México. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado, a sus 49 años de edad, es dueña de una figura saludable y se da el gusto de presumirla en bikini.

A través de sus redes sociales, Ana María Alvarado publica un par de fotografías luciendo un bikini y disfrutando de sol. "¡La última y me voy! Porque luego dicen que si soy periodista o exhibicionista", escribió Ana María Alvarado, apodada cariñosamente "Anita, la más bonita".

La última y me voy! Porque luego dicen que si soy periodista o exhibicionista ☀️ pic.twitter.com/K93PNMJQgn

La periodista tiene muchos seguidores en redes sociales, y entre algunos de los comentarios que le escriben se destacan:

"Tú vive, ama, disfruta y lo de más que se resbale"; "Eres mujer, y las mujeres no somos solo una cosa; tenemos la capacidad de ser profesional y disfrutar plenamente de nuestro cuerpo y a quien no le guste que pena, que no te siga y ya"; " Pleno siglo XXI y se asustan por una foto en bikini. ¿Van a la playa o toman el sol en traje?", comentaron algunas seguidoras de la periodista.