Ana Victoria habla de su sentir, tras cancelar su boda

La cantante Ana Victoria, hija de los también cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer, estaba comprometida e iba a casarse, y de última hora canceló su compromiso.

En entrevista con "Ventaneando", Ana Victoria habló muy poco respecto al motivo que la orilló a cancelar su boda.

No hay planes por ahora (de boda). Ahora vengo muy bien acompañada, y dejemoslo ahí. La vida tiene sus vueltas y uno tiene que vivirlas."

Ana Victoria señala que siempre ha contado con el apoyo de sus famosos padres en todas las decisiones que ella toma en su vida.

Yo siempre estoy bien del corazón. Mis padres me hay apoyado en todo. Gracias, muchas gracias. El que no haya llegado al altar por ahora no quiere decir que vaya a ser por siempre."