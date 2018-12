Dulce María y su reacción al saber que Anahí se comió su placenta

Anahí reveló para el programa De Primera Mano, que cuando dio a luz se comió su placenta para una pronta recuperación además reveló que en su nuevo libro titulado 'Valiente', hablará más sobre como fue convertirse en madre por primera vez.

Ahora el matutino sale el sol le preguntó a su excolega Dulce María, que es lo que piensa sobre Anahí y la placenta por lo que así fue la reacción de la cantante de 32 años al respecto.

¡Qué! No, no lo he oído, no sé, al menos que pasara como algo muy bueno, dijo Dulce al ser cuestionada sobre si ella haría lo mismo.