Andrea Legarreta y Galilea Montijo se burlan de enemistad

Mucho se ha dicho sobre la relación entre Magda Rodríguez y las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, ya que desde que se dijo que la madre de Andy Escalona sería la nueva productora de Hoy, empezaron a circular rumores sobre una enemistad.



Bienvenida @magdaproducer @andrealegarreta Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 12, 2018 at 11:10 PDT

Los malentendidos crecieron aún más luego de que la esposa de Erik Rubín, se ausentó por unos días del matutino generando controversia sobre la nueva encargada del programa.



Ahora las dos famosas decidieron callar los rumores con un gracioso filtro, además de aclarar por qué Legarreta no fue al cumpleaños de Mateo hijo de su compañera Galilea.



mi @galileamontijo y yo Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el Abr 3, 2018 at 9:07 PDT

Cabe mencionar que hace unos días Andrea ya había aclarado a través de su cuenta de Instagram todas las especulaciones que giran en torno a los "problemas" que tenía con sus compañeros de trabajo.

"Estando de vacaciones no hay tiempo para enterarte de HARTO rumor... Jajajajaja Y sobre todo TANTA mentira... No, no estoy castigada ni tuve pleito con Magda, nuestra nueva productora de HOY... Cada año pedimos una semana de Semana Santa para convivir en familia, debido a nuestros trabajos, los momentos en familia no son muchos y son NECESARIOS... Lo del supuesto pleito con Magda es una mentira ABSOLUTA, desde el día uno, ella ha sido amable, cálida y paciente escuchando todo lo que le he comentado acerca de la nueva etapa y la importancia de que nuestro amado público de tantos años sea apapachado y escuchado...

"Son tiempos de “adaptación” y estoy segura todo irá mejorando día a día... También dicen que hay pleito entre Gali y yo y por eso no nos invitó a la fiesta de Mateo, eso es MENTIRA, claro que nos invitó como cada año y tristemente no pudimos asistir, pero eso no es falta de amor, es que simplemente a veces no se puede... Y, por último, no, no estamos separados Erik y yo.... Jajajajaja que horror... Por lo menos tenemos nuestros propios medios para hablar la VERDAD".

❤️ Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el Abr 2, 2018 at 8:59 PDT

"En serio es triste ver como cada día se llenan de mentiras las redes, revistas y medios de información con tal de vender... Lo bueno es que cada vez la gente cree menos en chismes... Cuando las “fuentes cercanas” y “confiables” que venden estas mentiras como información real, tengan el VALOR para dar nombre y apellido y tengan los pantalones para decirlo en la cara de quienes hablan entonces otra cosa será... Mientras tanto no dejan de ser unos cobardes cuyo único interés es acabar con la vida de otros... Mejor que se ocupen en su asquerosa vida... Ahora sí... Me desconecto para seguir disfrutando... ¡¡¡¡Los amo y gracias por leer!!!! ¡¡¡Gocen hermosuras!!! ¡¡Que Dios me los bendiga!!"

Con información Quien