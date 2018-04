"¡No tengo un pelo de pend...!", explota Andrea Legarreta

México. Andrea Legarreta fue bautizada hace algunos años como "#lady dólar", después de que en el programa "Hoy", supuestamente declarara que "el dólar no afecta la economía de los mexicanos".



En entrevista con Adela Micha, Andrea Legarreta aseguró que jamás mencionó dicha frase, incluso, dijo que no existe un video de ella pronunciando esas palabras.

"Lo que se quería decir, es que lo que es producto mexicano, no te lo debían subir con el alza del dólar. Yo nunca dije que no afecta a los mexicanos. Hay economistas que dijeron que lo que dijimos era correcto", argumentó Andrea Legarreta .





Después del supuesto comentario, la esposa del cantautor Érik Rubín comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio a través de redes sociales, mismas que la atormentaron; esta acción le pareció injusta, señala.

"Aunque lo hubiera dicho, eso no amerita que me digan que van a matar a mis hijas, que las van a violar frente a mí. Lloré casi un mes en las noches, pues tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien."



Con respecto a las burlas, dijo: "Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. Claro que me equivoco y puedo cometer errores, pero no tengo un pelo, uno, de pendeja. Tú ves a la gente que me quiere humillar, ves su perfil e híjole (...)".