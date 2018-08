Así tendrán que pedir las hijas de Andrea Legarreta que quieren novio

Andrea Legarreta, se encuentra muy feliz, pues su gimnasio nuevamente abrió sus puertas, luego de haberse derrumbado la fachada del local, por lo que acudió acompañada de sus dos hijas.

Durante la entrevista que le hacían a la conductora de Hoy, el programa La Cuchara le preguntó si alguna de las menores ya tenía pretendiente, por lo que Andy respondió con su peculiar humor que la caracteriza.

"Estas pobres creo que ya ponen su mirada en chiquillos que les gustan, no tienen novio no me lo han pedido como tal, pero bueno si surgiera, pues tienen la confianza sí me dicen quien les gusta, o si me dicen quien, a lo mejor ya les pidió como dice 'ya me pidió' pero todavía no, o si de pronto ha habido algunos chiquillos, que tal vez les llama la atención, pero todavía no llega el bueno", dijo Legarreta.



Cabe mencionar que la hija mayor del también cantante Erik Rubín, Mía Rubí, está incursionando en el mundo del espectáculo, pues hizo su primera aparición en la bioserie de Silvia Pinal, a lado de Itatí Cantoral.