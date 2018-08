Andrea Legarreta cumplió el sueño que tenía desde pequeña

Andrea Legarreta, se encuentra de vacaciones junto a su esposo, el cantante Erik Rubín y sus dos hijas, en el continente asiático donde han visitado templos y otras maravillas naturales.

Pero algo que marcó a la conductora de Hoy, fue una visita al santuario de elefantes en Chiang Mai, donde Andy, convivio de cerca con los enormes mamíferos, compartiendo una linda foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje.

"Y es que SI... Los sueños se hacen realidad... ¡¡Hoy, logré realizar un sueño que tenía desde niña... Visitar un santuario de elefantes!! ¡¡Que BELLA experiencia!! Cuidarlos, alimentarlos, bañarlos con lodo y después, bañarnos con ellos en el río... Ufff escribirlo aquí, no alcanza a describir lo que mi alma sintió!! ¡¡No me canso de agradecer a Dios por esta maravillosa experiencia!! Me llevo este dulce recuerdo guardado eternamente...", fue parte del texto que escribió.

Cabe mencionar que muchos se han preguntado, por la ausencia de la conductora en el matutino y es que el programa, está de aniversario por lo que es una de las pocas veces que la famosa falta a estos eventos.