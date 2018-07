La exesposa de José José arremete contra él y su bioserie

La exesposa de José José, Anel Noreña, mostró su enojo ante las cámaras De Primera Mano, pues no le gustó cómo la describieron en la serie del "Príncipe de la canción", arremetiendo contra él.

Leer más: Victoria Ruffo y su reacción al saber que su hijo quería el apellido de su papá

Leer más: Este actor sustituirá a José Luis Reséndez en "Señora de Acero"

En la trama la exreina de belleza fue catalogada como una persona codiciosa y adicta a los estupefacientes por lo que no estuvo muy de acuerdo con lo que se relató en la historia.



Pues dudo de su mente de su cabalidad, de que tenga una mente cabal todavía, no pudo haber hecho eso, no puede ser, no puede ser, son mentiras amor mío, expresó Anel muy molesta.