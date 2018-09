Anel confiesa que un día quiso quitarse la vida

Anel confiesa al programa de espectáculos "Ventaneando" que un día quiso quitarse la vida, y también matar a sus hijos, cegada por la desesperación.

Lee también: La exesposa de José José arremete contra él y su bioserie

Anel se sentía impotente esa vez, y sentía que ya no podía más, y como cargaba muchos problemas en su interior, pensaba que morir era la mejor salida.

Lee también: Fernando Carrillo saca a la luz secreto de Adela Noriega

Un día, llegando de un viaje, venía yo sin estima, derrotada e impotente. Pepe había dado una guerra en la gira. Y o llegué a mi casa y dije "Me quiero morir", y acababa de comprar veneno para ratas y el señor de la tienda me dijo: Con esto, señora, no queda ni el polvito del animalito."