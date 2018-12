Atacan a hija de Pepe Aguilar, por presumir sus joyas

Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, es criticada en redes sociales por presumir joyas de oro a través de una fotografía que se toma y publica.

La joven cantante Ángela Aguilar causa controversia con una imagen en la que sale llena de joyas, y de inmediato contesta:

Lo que llevaba colgado era una una Virgen de Guadalupe de mi abuela Flor que le regaló a mi mamá por hacerle su documental […] No necesariamente era: ‘ay véanme, tengo muchísimas cadenas’. No, no soy rapera”, respondió contundente.