Francisco Gattorno revela intimidades de Angélica Rivera

Francisco Gattorno y Angélica Rivera protagonizaron en 1995 la telenovela "La Dueña", y desde entonces son amigos. Él, en entrevista con "Suelta la sopa", revela algunas anécdotas e intimidades de la hoy esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Francisco Gattorno, quien es cubano, asegura que nunca ha creído todo lo que se dijo de Angélica Rivera durante el tiempo en que su esposo fue mandatario de dicho país.

Nunca he creído en esos rumores, yo me quedo con la parte que yo conozco de ella, lo que yo conozco de ella es una mujer maravillosa”, expresó.

Sobre la reaparición de Angélica en las telenovelas mexicanas, cita:

Y recuerda que cuando grabaron "La Dueña", producción de Florinda Meza para Televisa, la pasaron de maravilla.

Francisco, quien ha participado en decenas de telenovelas producidas por México, Estados Unidos y Colombia, opina que Angélica nunca ha cambiado su forma de ser, a pesar del lugar político que desempeñó en México.

Siempre la ha admirado, y lo seguirá haciendo.

Todo lo contrario, no hay un momento en que yo le hable y no me responda el teléfono, siempre ha estado muy atenta, me ha invitado a todos sus eventos, yo estuve en la toma de posesión de ella como presidenta del DIF."