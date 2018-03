Angelina Jolie y lo que tuvo que hacer para ser Lara Croft

Estados Unidos. Angelina Jolie hizo en cine a "Lara Croft", en la película "Tom Ryder". En la primera versión de este personaje, la actriz era conocida como "la chica mala de Hollywood" y otras actrices más famosas en ese momento como Ashley Judd, Jennifer Lopez y Catherine Zeta-Jones fueron consideradas para este personaje.

De acuerdo con información difundida en el sitio de noticias Infobae, el director Simon West estaba convencido que Angelina Jolie era la mujer perfecta para interpretar a la heroína más exitosa de los videojuegos.





Esas actrices "tenían mejor reputación que la de Angelina, que era bastante peligrosa. Se escribía todo tipo de cosas sobre ella en la prensa, obviamente muchas de ellas no eran ciertas", explicó West durante una entrevista con Entertainment Weekly.

Esto le dijo Jolie, cuando le habló del papel:

"Mira yo lo quiero hacer, pero yo sé cual es mi reputación, y haré lo que me pidas para demostrarte que lo merezco. Seré responsable, llegaré a tiempo y trabajaré fuerte' ", rememoró West en el libro escrito por Sherry Lansing, la ex presidente de Paramount Pictures.

"Ella me dijo: ' No me importa si el estudio me quiere hacer una prueba de drogas todos los días' " y fue lo que hicieron.