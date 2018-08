Anna Favella apoya el movimiento #NosoloesMarcela de mujeres desaparecidas

Anna Favella, quien alcanzó gran fama, por su interpretación como Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, en la bioserie, uso su popularidad para sumarse a la campaña #NosoloesMarcela, movimiento que lucha contra la desaparición de mujeres en nuestro país.

Con un contundente mensaje, la famosa desea crear conciencia a todas aquellas personas que tienen a un familiar desaparecido.

"Hola como están soy Anna Favella, mejor conocida como Marcela, quiero agradecerles todo el apoyo e interés que le han demostrado a mi personaje, la vida de Marcela es un claro ejemplo de los miles de casos, de mujeres desaparecidas en México...", dijo la famosa en la grabación.



Recordemos que en la serie la madre de Luis Miguel se mostraba como una mujer vulnerable, por las decisiones de su esposo Luis Rey.



"Por eso hoy me sumo al movimiento no solo es Marcela, de la organización sin fines de lucro Non- Violence, para inspirar a que la sociedad mexicana y las autoridades acaben con este problema...", expresó la rubia.