Antonio Banderas deslumbrado con la "magia" de Almodóvar

El actor Antonio Banderas, uno de los anfitriones de la gala Starlite, ha declarado hoy que no entiende su vida "sin Almodóvar", director de cine con el que está rodando en estos momentos la película de "Dolor y Gloria".

Así lo ha expresado el intérprete en la gala Starlite, que celebra en Marbella su novena edición, en la que han participado numerosas celebridades del mundo de la política, el cine, la televisión o la música como José María Aznar y Ana Botella, David Bisbal, Nuria Fergó, Bo Derek, Carmen Lomana o Irene Villa, entre otros.

El actor se ha mostrado "muy contento" con el trabajo realizado en estos años y haber cumplido los objetivos de las fundaciones Lágrimas y Favores, creada por Banderas, y Niños en Alegría, impulsada por la empresaria Sandra García- Sanjuán.

El intérprete no ha querido valorar el efecto que tiene su imagen sobre la proyección de la gala: "si esas cosas se piensan mucho, dejan de funcionar", así como ha abogado por que "lo mejor es tirar, hacer, y no darle demasiado al coco".

En este sentido, ha declarado haber tenido "mucha suerte en mi vida siempre, porque me he encontrado con mucha gente que hace cosas muy bonitas y ellos me han aportado mucho. El ejemplo más claro es la película que estoy haciendo ahora con Almodóvar".

No entiendo mi vida sin Almodóvar, como no la entiendo sin mucha de la gente que me ha acompañado en mi vida en el terreno personal y profesional, eso es lo que me ha dado impulso, ha detallado.

Con sus 58 años recién cumplidos el pasado 10 de agosto, el actor ha asegurado que los aguanta, pero "ver a la vuelta de la esquina los 60 es lo que me da un poquito de repelús" y ha subrayado que se encuentra "bien" tras un año complicado por temas de salud, ya que ha logrado estabilizar "cuerpo y mente".

Sobre su interpretación del pintor Pablo Picasso ha indicado que ha aprendido que nunca hay parar de hacer cosas. "Voy a practicarlo, no quiero parar de hacer las cosas que me gustan hacer", ha asegurado.

Por la alfombra roja de Starlite también han desfilado personalidades como el cantante Juanes, el cual ha sido premiado esta noche por la labor que realiza con su fundación Mi Sangre, orientada en un principio a las "víctimas de minas antipersona" y que ahora se dedica a empoderar a los jóvenes en sus entornos a través de la "educación" y el "arte".

El colombiano, que actuó el pasado viernes en el festival Starlite, se siente "muy honrado" por el reconocimiento que se ha dado a la fundación y poder apoyar el proyecto de Starlite, así como ha declarado sentir una "conexión especial con España" tras la gira que ha realizado en estas semanas.

Por la alfombra roja de Starlite han desfilado este año numerosas caras conocidas como Anne Igartiburu, Antonia Dell'Atte, Eugenia Martínez de Irujo, Miguel Poveda, Vanesa Romero, Juan Magán, Cristina Fernández, Ana García Lozano, Rosario Mohedano o Ainhoa Arteta, entre otros.

La gala ha corrido a cargo de la modelo Valeria Mazza y del humorista Carlos Latre, y ha contado con las actuaciones de Sara Baras, Miguel Ríos o Juanes, y junto a estos últimos han sido galardonados por su labor solidaria Olivia Palermo, Oriol Mitjà, Isabel Gemio y Bettina Bulgheroni.

Los fondos recaudados irán destinados a las fundaciones Lágrimas y Favores, que apuesta por la "educación" y ofrece becas de postgrado a estudiantes con necesidades económicas que quieran cursar sus estudios en Canadá o EE.UU, y Niños en Alegría, destinada a la creación de escuelas y a la escolarización de menores en México.