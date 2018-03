Gomita y Lapizito son criticados por demostrarse su cariño

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita fue criticada por usuarios en redes sociales luego de demostrarle la inusual forma de cariño a su hermano Lapizito.



Ambos famosos aparecen en el video abrazados y besándose de una manera muy cariñosa, por lo que haters hicieron de las suyas atacando a ambos jóvenes.



"No, no me grabes así, vamos a ver la de las 'Cincuentas sombras de grey", decia apenada la youtuber a lo que Lapizito contestó con un: "Ay no", marchándose del lugar.

Cabe mencionar que no es la primera vez que existe polémica entre ambos pues el año pasado la también actriz le lanzó tremendo beso a Lapizito cuando se encontraba desprevenido.

Lorena Herrera defiende a Gomita.

Hace unas semanas Lorena Herrera estrenó su video Tócame el cual se convirtió rápidamente en tendencia incluso desbancó al múltiple ganador del Grammy Bruno Mars, tras el éxito obtenido agradeció al público a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ahora la también actriz fue invitada al programa Vaya-Vaya TV donde habló sobre como sus fans han recibido el nuevo tema además de defender a Gomita quien fue severamente criticada por participar en el videoclip.

Con información SDPNoticias