Video: Gomita realiza la "Chona Challenge", pero le sale mal

Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", no se quedó atrás y al igual que sus famosos colegas, decidido hacer el famoso reto la "Chona Challenge", por lo que su hermano Lapizito, fue testigo y cómplice.

Leer más: Gomita enloquece a sus seguidores con sexy lencería

Resulta que la influencer decidió hacer unos de sus famosos videos, para su canal de YouTube, el cual tiene más de un millón de seguidores.

Leer más: Gomita maquilla a su hermano pequeño Lapizin y genera polémica

En la grabación se puede ver a los famosos hermanos, quienes van rumbo a una mueblería, pues Gomita quiere remodelar una recamara de su casa, durante el trayecto la también conductora, le dice a Fredy que le ponga la famosa canción, de Los Tucanes de Tijuana, pero al parecer no le salió muy bien, ya que había mucho tráfico.



Mientras tanto los fans de la mexicana, escribieron en su video que les pareció el polémico reto.



A brillar está noche Listas aquí vamos �� Una publicación compartida por Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 7 de Jul de 2018 a las 3:37 PDT

"Que me perdí ...no vi que salió mal".

"No entiendo, porque se obsesionan con Dua Lipa cuando existe gomita".

"No me gusta este reto, pero tú me caes super bien, saludos hermosa ...".