Ariana Grande y el mensaje que manda a su ex fallecido

Ariana Grande, quien fue pareja sentimental del fallecido Mac Miller, se desahoga en público y a través de Instagram escribe lo que siente por él, quien fue encontrado muerto hace unos días en su casa.

Una semana después de la muerte del rapero, la cantante Ariana Grande comparte un emotivo mensaje dedicado a su amigo y exnovio.

Este viernes, una semana después de que Mac Miller fuera hallado muerto en su casa de Los Ángeles, Ariana Grande dedica una palabras sinceras a quien fuera muy querido por ella.

Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía diecinueve, y siempre te querré. No puedo creer que ya no estés aquí. No puedo dejar de pensar en ello. Hablamos sobre esto muchas veces. Estoy muy enojada, muy triste y no sé qué hacer", escribió Grande junto con un video de Mac en su cuenta de Instagram.