Ariana Grande lanza su nuevo álbum ‘Sweetener’ y causa sensación

Este viernes ha salido a la luz uno de los álbumes más esperados del pop, Sweetener, el nuevo disco de Ariana Grande y su cuarto álbum de estudio. Este disco es el primero después de el ataque terrorista que la artista y sus fans sufrieron en 2017, en Manchester, a la salida de uno de sus conciertos.

El álbum estuvo disponible hoy por la madrugada y desde entonces ha despertado gran cantidad de reacciones. Entre las canciones más comentadas están su single principal "No Tears Left to Cry", "Get Well Soon", un homenaje a las víctimas de Manchester que cuenta con 40 segundos de silencio al finalizar, así como "Pete Davidson", una canción dedicada a su prometido.

Ariana Grande. Foto: Archivo / AFP

El corte musical que le dedica se trata de un interludio de poco más de un minuto, casi al final del álbum, en el que expresa que toda su vida se estuvo preparando para él.

El cuarto trabajo de estudio de la estrella del pop incluye los temas previamente lanzados "God Is A Woman", "No Tears Left to Cry" y "The Light Is Coming", con Nicki Minaj y producido por Pharrell , y los cinco favoritos de Grande : "REM". Borderline "," Pete Davidson "," Mejor parado "y" Goodnight n Go ". En total, Sweetener cuenta con quince canciones que ya puedes escuchar.