Pete Davidson exnovio de Ariana Grande harto de los ataques

Pete Davidson, exnovio de Ariana Grande explotó en redes sociales y arremetió contra haters quienes lo han atacado desde que se supo que mantenía con un romance con la cantante juvenil.

El comediante en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram dejó en claro que jamás ha dicho algo malo o de lo que sea sobre la relación que tuvo con Grande o la muerte del rapero Mac Miller, quien fuera pareja también expareja de la cantante y murió por una sobredosis.

He mantenido mi boca cerrada. Nunca he mencionado nombres nunca he dicho una palabra sobre nadie o nada. Trato de entender cómo cuando algo le pasa a un chico el mundo entero lo acosa sin ningún hecho o marco de referencia.

"Especialmente en el clima actual donde todos aman ofenderse y molestarse es algo que alucina mi mente. He sido acosado en línea y públicamente por personas durante 9 meses", dice en parte del texto que compartió el famoso.

Recordemos que Ariana decidió romper su compromiso con Pete debido a la presión en redes por la muerte del rapero por lo que puso fin al romance pues quería estar sola para llevar su duelo en privado.