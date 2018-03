"Albertano" reveló haber sufrido acoso sexual en su trabajo

El personaje de Ariel Miramontes, Albertano reveló ante las cámaras haber sido víctima de acoso sexual por parte de sus compañeras de trabajo mencionando que dudo en "quejarse".



Albertano explicó que hay una delgada línea entre el acoso sexual y el coqueteo en entrevista para el programa En Vivo el comediante narró su mala experiencia.

He sufrido acoso sexual por parte de unas señoritas de intendencia de Televisa, son bien pasadas y te meten la mano, dijo el comediante.

El actor comentó que como hombre se ha dado a respetar:

"Uno que es hijo de familia, no por ser del bordo de Ixtlahuaca y de tez humilde, no voy a ser hijo de familia, me han enseñado mis principios en mi casa", dijo el famoso.



Además, finalizó que teme coquetear con el sexo opuesto ya que teme que sea tachado como acosador.

Con información Radioformula