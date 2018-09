Tras separación de Gloria Trevi, Armando manda mensajes

Gloria Trevi ya hizo público que se está separando de Armando Gómez, y ahora le toca expresarse a él. A través de Instagram escribe varios mensajes.

Gloria Trevi confirmó la separación de Armando Gómez, su marido con el que últimamente ya tenía problemas de celos y además que era controlador con ella.

A través de la plataforma "Luz de noche", en Puerto Rico, Gloria Trevi confesó que está a un paso del divorcio de Armando.

Simple y sencillamente no estoy dispuesta a aceptar ciertas cosas, quiero todo o nada porque yo soy así. Yo no voy a dejar que una persona me manosee si no es que me voy a ir con todo con esa persona".