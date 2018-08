Atala Sarmiento rompe el silencio y dice en que trabaja actualmente

Mucho se ha dicho sobre la carrera de Atala Sarmiento, quien hace unos meses decidió renunciar de la televisora, Tv Azteca para enfocarse a nuevos proyectos, aunque hasta el momento la periodista solo ha sido invitada a algunos programas.

Y es que la rubia aún no tiene nada fijo en la pantalla chica, más que un trabajo como editorial, pues se decía que estaría en el programa "Cuídate de la Cámara", del gurú de la moda, Edy Smol, pero ella misma desmintió dicha información para el programa Intrusos.

Fui a un programa como invitada, pero nada más, este se dijo mucho que yo iba a regresar a la pantalla con ese programa, pero no, no hay nada, Edy me hizo la invitación, pero no, no hay nada.