Atala Sarmiento por fin llegó a Hoy y no creerás lo que dijo

El día más esperado llegó y Atala Sarmiento asistió al programa Hoy donde fue recibida por los conductores Raúl Araiza, Mauricio Mancera y Fernando del Solar, quienes hicieron sentir a la periodista como en su casa.



En un impresionante vestido blanco con cinturón negro, la presentadora estuvo muy sonriente por el cálida bienvenida por parte de sus colegas, quienes mencionaron que, aunque hay famosos que pertenecen a otras empresas siempre serán parte del mismo gremio artístico por lo que siempre habrá una solidaridad.



Sarmiento expresó que su llegada a Televisa estuvo llena de emociones y nervios pues es la primera vez que camina por sus pasillos.

"Imagínate, pues es que son muchas emociones la verdad al mismo tiempo no, te da ilusión, te da emoción, claro que también te da nervios por supuesto, pero muy contenta la verdad de poder estar aquí, ahora si es verdad que estoy aquí", dijo Atala.

Atala también dijo a sus compañeros que fue lo que paso realmente de su polémica salida de Tv Azteca donde dijo que unas cláusulas en su nuevo contrato no le convenían por lo que decidió marcharse de la televisora en buenos términos.



Paso que me dieron un contrato para renovar y yo considere que había unos puntos que no eran para mí, convenientes y entonces decide que no era oportuno para mí firmar ese contrato, entonces no lo firme, dijo la periodista.