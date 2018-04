Atala Sarmiento y su sonado ingreso al programa "Hoy"

México. Atala Sarmiento se deja ver con las productoras de televisión Carmen Armendáriz y Magda Rodríguez.

A través de una fotografía, Atala Sarmiento luce sonriente al lado de Armendáriz y Rodríguez, quienes son productoras en la televisora de San Ángel.

Una publicación compartida por Atala Sarmiento (@atalasarmiento) el Jul 4, 2017 at 9:15 PDT

Tras el escándalo de la salida de Atala Sarmiento del programa ‘Ventaneando' y su visita a las instalaciones de Televisa, una fotografía muestra la estrecha relación de la conductora con dos productoras citadas.

En su cuenta de Instagram, Magda Rodríguez, productora de "Hoy", publica una fotografía en la que aparece acompañada de Atala, Andrea Escalona, Carmen Armendáriz y Martha Carrillo, integrantes del equipo creativo de Televisa.



Una publicación compartida por atasarmiento (@atasarmiento) el Abr 13, 2018 at 7:47 PDT

Anteriormente y hasta en los comentarios de la publicación de la productora, acusaron a Sarmiento de "traicionera", aunque ella lo haya desmentido previamente.

"No que no mentirosa traicionera", "si ya estabas con un pie en televisa entonces por qué te pusiste muy digna negándolo", "Si Atala traicionó a Tv Azteca que no la traicione a usted", le comentaron.