Atala Sarmiento, ¿a un paso de estar en la otra televisora?

México. ¿Atala Sarmiento deja "Ventaneando"? Esa es la pregunta que corrió como reguero de pólvora esta mañana, y la conductora contó la verdad en la emisión de esta tarde.

Atala Sarmiento no quiso que siguieran más las especulaciones sobre su permanencia en Televisión Azeca y sin nada qué ocultar contó a sus compañeros, en ausencia de Pati Chapoy, lo que en realidad estaba pasando:

"¿Que voy a hacer un programa como 'La historia detrás del Mito' y voy a firmar un contrato por 3 años o bien, voy a hacer un programa…?; Cuéntamelo, no sé qué y así, que me encontré a Aurora Valle y a todas, me las encontré a todas", comentó al aire la periodista.