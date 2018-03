Atala Sarmiento y el programa que conduciría en Televisa

México. Atala Sarmiento sigue en boca de muchos de sus colegas reporteros, y es que en días pasados se rumoró que visitó Televisa, situación que ella negó en programas como "Ventaneando" y "La Saga".

Atala Sarmiento, pese a que lo ha negado, podría estar "cocinando" un nuevo programa de espectáculos para Televisa.

Y aunque Atala Sarmiento asegura que esto no es verdad, algunos trabajadores de Televisa ya salieron a declarar que sí fue cierto.

Atala Sarmiento es una de las conductoras de "Ventaneando", pero eso podría cambiar muy pronto, ya que todo parece indicar a que cambiaría a Azteca por Televisa.



Esto se comenzó a decir luego de que la compañera de Pati Chapoy fuera vista en las instalaciones de Televisa por algunos famosos, cosa que sorprendió.

En la entrevista con Adela Micha, al preguntarle a la conductora Atala Sarmiento si se iría para Televisa con una buena oferta, ella contó toda la verdad.

"No me lo he planteado, porque no me han ofrecido nada."