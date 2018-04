Atala Sarmiento por fin habla de su salida de Ventaneando

México. Atala Sarmiento se decide a hablar y dice cómo y por qué se dio su salida del programa "Ventaneando" y de Televisión Azteca.

A través de un video en You Tube, Atala Sarmiento dice su verdad, y con ella pretende acabar con una serie de dimes y diretes que se han desatado entorno a su salida del programa de espectáculos.

"El 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresa de un viaje, y me dice que tengo que firmar el contrato nuevo y de plazo tenía una semana; me pide que lo arregle con quien tuviera que arreglarlo", señala Atala Sarmiento.

Atala continúa y agrega que esa misma semana le informaron altos mandos que debía firmar el nuevo contrato, de lo contrario, dejaría el programa a partir del lunes 26 de marzo.

La periodista estuvo de acuerdo con algunas clausulas en su nuevo contrato, y le dijeron que entonces lo que seguía era arreglar su salida del programa de manera amistosa.

"Les puedo decir que el programa del jueves fue el más difícil que he hecho en toda mi vida. El viernes llegué al programa, y me dicen que se cancelaron todas mis actividades; pregunté qué seguía, y pues que me fuera a mi casa...".