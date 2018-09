Avicci dejó familia oculta y una fortuna millonaria

El Dj Avicii, muerto en abril de 2018, hubiera celebrado este 8 de septiembre 29 años de edad. Dejó una familia oculta, y sobre todo, una fortuna millonaria.

Avicci, de origen sueco, se suicidó en abril de este año dejando también un legado artístico sin herederos a la vista.

Como James Dean (a quien se le atribuye erróneamente la frase), Avicii también dejó "un cadáver bonito".

Aunque con un cuerpo enfermo de excesos y una mente atormentada, el dj parecía tenerlo todo, pero ya había empezado a soltar cuando en 2016 quiso abandonar la vida pública.

Los viajes exóticos, las mujeres más bellas e incluso la llegada a su vida de un niño que quiso como a su hijo no alcanzaron a frenar el vidrio que le atravesó las venas y le trajo la muerte, el 20 de abril pasado.

Había nacido el 8 de septiembre de 1989 para convertirse en uno de los músicos más influyentes de comienzos del tercer milenio.

En distintos portales de noticias se informó que la causa de su muerte fue suicidio. Tim Berling era su verdadero nombre.

El 8 de abril pasado, tras haber estado grabando, el músico viajó a Omán. Estaba entusiasmando con encontrar diferentes artistas para producir nuevo material.

El director de Universal Music Suecia comentó que todos sus mensajes tenían un tono feliz. Durante esos días hizo kitesurf, navegó y se mostró súper relajado. La procesión iba por dentro.

Tuvo una vida acelerada. En 2012 tuvo que ser internado en un hospital de Nueva York durante más de diez días, a causa de una pancreatitis aguda. Como consecuencia de lo mismo, meses más tarde (en marzo de 2014) debieron extirparle la vesícula biliar.

En 2016, Avicii, de 26 años, había decidido dar un paso al costado en el mundo del espectáculo y anunció su retiro. Tiempo después publicaba fotos en sus redes recorriendo el planeta casi como un mochilero.

Se dice que el artista cobraba alrededor de 400 mil dólares por actuación. Fue el dj mejor pagado del mundo, a quien solo superó Calvin Harris, según la revista Forbes.

Con su estilo baby face, Avicii rompía corazones. Y en medio de tanta fiesta se hacía tiempo para estar siempre en pareja. Por eso, luego de morir no faltaron las viudas que aprovecharon las redes para llorarlo y exponer chats íntimos que mostraban al dj como un tipo dulce y comprometido.

Emily Goldberg, por ejemplo, estuvo de novia con el artista entre el 2011 y el 2013, mientras la fama del sueco se disparaba. Esperó la muerte del músico para mostrar en Instagram los mensajes de whatsapp que se mandaban cuando estaban en pareja.

La siguiente en su vida fue la modelo guyanesa Racquel Natasha Bettencourt, una sexy morena que llegó a la vida del sueco en 2014 y que pese a haber roto mucho antes de su muerte, se deshizo en palabras en su cuenta de Instagram.

La siguiente foto de su cuenta la encuentra a Raqattack trepada a un rubio pelilargo al que le jura amor eterno, también, y le agradece por el mejor año de su vida. Oportuna y oportunista, la joven aprovechó su reconocimiento post mortem y lo exprimió al máximo: casi 100 mil likes.

Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta de que nunca volveré a verte", escribió Tereza Kačerová en su cuenta de Instagram después de la muerte de Avicii.