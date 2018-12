Bad Bunny: "Todavía no he hecho mi mejor música"

Puerto Rico.-El artista puertorriqueño Bad Bunny dice que "todavía" no ha hecho su "mejor música" y que a pesar del gran éxito que ha tenido en 2018, sigue "anclado" a su familia y a su isla.

"Estoy seguro de que las mejores canciones mías aún no han salido", indicó a la prensa en Miami, después de interpretar su tema "MIA" junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision "Nuestra belleza latina", en el que la venezolana Migbelis Castellanos se llevó la corona.

La meta de Bad Bunny para el próximo año es hacer "buena música, música real".

Aunque es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente y los críticos musicales le describen como un "fenómeno" por la velocidad y efervescencia con la que se popularizan sus canciones, Bad Bunny dice que se tiene con los pies en la tierra.

Me los mantiene (ubicados) la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca, aseguró.